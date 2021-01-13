13 Ocak 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.559 0.63 EURO 9,0390 -0.72
USD 7,4180 -0.49 ALTIN 443,050 -0.44
CANLI BORSA
TÜMÜ

Arda ile Omuz Omuza 75. bölüm fragmanı yayında!

13 Ocak 2021 Çarşamba - 17:00 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 17:00

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu İlker Kızmaz.


Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.
 
Türkmen, bu hafta yakışıklı oyuncu İlker Kızmaz'ı konuk ediyor. İlker Kızmaz, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Mereng Pasta" yapmaya çalışacak.
 

 Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile Pazar günü saat 13.00’te Kanal D’de!

ETİKETLER

arda ile omuz omuza ilker kızmaz konuk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.