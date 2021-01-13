Arda ile Omuz Omuza 75. bölüm fragmanı yayında!

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu İlker Kızmaz.

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Türkmen, bu hafta yakışıklı oyuncu İlker Kızmaz'ı konuk ediyor. İlker Kızmaz, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Mereng Pasta" yapmaya çalışacak.