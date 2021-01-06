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Arda ile Omuz Omuza 74. bölüm fragmanı yayında!

06 Ocak 2021 Çarşamba - 14:26 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 14:26

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu Melis Sezen.


Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.
 

Türkmen bu hafta, Kanal D'nin başarılı dizisi Sadakatsiz'de "Derin" karakterini oynayan güzel oyuncu Melis Sezen'i konuk ediyor. Melis Sezen, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Borbulan Soslu Tavuk Degrade" yapmaya çalışacak.
 
 Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile Pazar günü saat 13.00’te Kanal D’de!

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