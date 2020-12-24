Arda ile Omuz Omuza 72. bölüm fragmanı yayında!

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu Anıl İlter.

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Türkmen bu hafta, oyuncu Anıl İlter'i konuk ediyor. Anıl İlter, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Yeşil Yumurta Kuluvers" yapmaya çalışacak.