Arda ile Omuz Omuza 70. Bölüm Fragmanı yayında! Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu Pınar Deniz.

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Türkmen bu hafta, Pınar Deniz'i konuk ediyor. Pınar Deniz, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "İnce Bulgurlu Somon" yapmaya çalışacak.