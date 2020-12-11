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Arda ile Omuz Omuza 70. Bölüm Fragmanı

11 Aralık 2020 Cuma - 15:02 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 15:02

Arda ile Omuz Omuza 70. Bölüm Fragmanı yayında! Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu Pınar Deniz.


Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.
 
Türkmen bu hafta, Pınar Deniz'i konuk ediyor. Pınar Deniz, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "İnce Bulgurlu Somon" yapmaya çalışacak.
 
Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile Pazar günü saat 13.00’te Kanal D’de!
 
 

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