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Arda ile Omuz Omuza 68. Bölüm fragmanı yayında

27 Kasım 2020 Cuma - 15:16 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 15:20

Arda ile Omuz Omuza 68. Bölüm Fragmanı yayında! Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konukları Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar.


Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.
 
Türkmen bu hafta, Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar’ı konuk ediyor. Sevilen ikili, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek, onun yaptıklarını yapmaya çalışarak "Köz Patlıcanlı Limonlu Risotto" ve "Levrek Simit" yapmaya çalışacaklar.
 
 Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile Pazar günü saat 13.00’te Kanal D’de!
 

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Arda ile Omuz Omuza Arda ile Omuz Omuza 68. Bölüm fragman
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