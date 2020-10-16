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Arda ile Omuz Omuza 63. bölüm fragmanı yayında!

16 Ekim 2020 Cuma - 16:10 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 16:10

Arda ile Omuz Omuza bu hafta, Magazin D’nin sevilen sunucusu Aslı Turanlı’yı konuk ediyor...


Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu Aslı Turanlı. Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program "Arda ile Omuz Omuza" yeni bölümü ile ekrana geliyor.
 
Türkmen bu hafta, Magazin D’nin sevilen sunucusu Aslı Turanlı’yı konuk ediyor. Türkmen’in sesli şekilde vereceği direktifleri uygulamaya çalışacak olan Turanlı, "Krepte Yumurta" yapmaya çalışacak.
 
Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile Pazar günü saat 13.00’te Kanal D’de!

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