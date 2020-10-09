Arda ile Omuz Omuza 62. bölüm fragmanı yayında!

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu Tamer Karadağlı.

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program "Arda ile Omuz Omuza" yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Türkmen bu hafta, karizmatik oyuncu Tamer Karadağlı 'yı konuk ediyor. Türkmen’in sesli şekilde vereceği direktifleri uygulamaya çalışacak olan Tamer Karadağlı, kırmızı biberli istiridyeli makarna yapmaya çalışacak.