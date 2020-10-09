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Arda ile Omuz Omuza 62. bölüm fragmanı yayında!

09 Ekim 2020 Cuma - 14:15 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 14:15

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu Tamer Karadağlı.


Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program "Arda ile Omuz Omuza" yeni bölümü ile ekrana geliyor.
 
Türkmen bu hafta, karizmatik oyuncu Tamer Karadağlı'yı konuk ediyor. Türkmen’in sesli şekilde vereceği direktifleri uygulamaya çalışacak olan Tamer Karadağlı, kırmızı biberli istiridyeli makarna yapmaya çalışacak.
 
Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile Pazar günü saat 13.00’te Kanal D’de!

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