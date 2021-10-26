Arda ile Omuz Omuza 101. bölüm fragmanı yayında!

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu.

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Arda Türkmen, güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'nu konuk ediyor. İrem Helvacıoğlu, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Pancarlı Cheesecake" yapmaya çalışacak.