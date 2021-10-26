26 Ekim 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.512 1.25 EURO 11,0110 -1.14
USD 9,4820 -1.07 ALTIN 548,560 -1.51
CANLI BORSA
TÜMÜ

Arda ile Omuz Omuza 101. bölüm fragmanı yayında!

26 Ekim 2021 Salı - 14:36 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 14:36

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu.


Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.
 
Arda Türkmen, güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'nu konuk ediyor. İrem Helvacıoğlu, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Pancarlı Cheesecake" yapmaya çalışacak.
 

Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza pazar günü saat 12.00’da Kanal D’de!

ETİKETLER

arda ile omuz omuza fragman irem helvacıoğlu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.