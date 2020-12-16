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Arçelik Japon devi Hitachi'yi satın alıyor

16 Aralık 2020 Çarşamba - 8:35 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 8:35

Arçelik'ten KAP'a yapılan açıklamaya "Hitachi ile Japonya pazarı dışındaki küresel ev aletleri pazarında, Arçelik'in çoğunluk hissesi ile kontrol edeceği bir ortaklık oluşturulması için Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalanmıştır" denildi.


 
Arçelik bir süredir gündemde olan Japon Hitachi'nin satın alınmasına yönelik açıklamada bulundu. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre sözleşmede yer verilen kapanış şartlarının yerine getirilmesi halinde taraflar arasında ortak girişim sözleşmesi, marka lisans sözleşmesi ve ilgili sair sözleşmeler imzalanacak.
 
Bu kapsamda, Hitachi GLS, Hollanda'da yeni bir şirket kuracak ve 12 şirketi ve bu şirketlerin altındaki ev aletleri iş kolunun tüm varlıklarını yeni kuracağı şirkete devredecek Arçelik bu şirketin hisselerinin %60'ını satın alacak. 
 
İşlem, Hitachi GLS'nin Tayland ve Çin'de üretim tesisleri bulunan iki iştirakini ve bölgedeki 10 satış şirketini (Tayland, Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Orta Doğu, Vietnam ve Myanmar) içeriyor.
 
Hisselerin yüzde 60'ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon dolar oldu. 

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