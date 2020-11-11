11 Kasım 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.279 2.93 EURO 9,2930 -3.54
USD 7,8990 -3.15 ALTIN 473,180 -3.64
CANLI BORSA
TÜMÜ

Araziye attığı çorapların içinden 8 tabanca çıktı!

DHA |  11 Kasım 2020 Çarşamba - 17:04 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 17:04

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, güvenlik güçlerinin takibe aldığı, 'dur' uyarısı üzerine kaçmaya çalışırken, yakalanan şüphelinin araziye attığı çorapların içinde 8 tabanca ele geçirildi.


Nurdağı ve İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Nurdağı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakçagözü Mahallesi'nde, ismi açıklanmayan kişinin silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
 
Bunun üzerine takibe başlayan güvenlik güçleri, şüpheliyi dün sabah saatlerinde evden çıkarken fark etti.
 
Ekiplerin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheli, yanındaki poşeti araziye atarak, kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu şüpheli yakalanırken, araziye attığı poşette de çorapların içine gizlenen 8 tabanca bulundu. Tabancalara el koyulurken, şüphelinin sorgulanmasına başlandı.
 
 
 

ETİKETLER

Gaziantep Nurdağı tabanca
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.