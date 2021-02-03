Arazilere devlet desteği! Değeri en az yüzde 20 oranında artacak!

Yeni yasal düzenleme ile arazilere devlet desteği getirildi. Arazi toplulaştırması ile arsa arazi değerleri en az yüzde 20 oranında artacak. Yatırım uzmanları, arazi toplulaştırması ile arazi değerlerinin fiyatlarında artış yaşanabileceğini belirtiyor. Peki, Arazi toplulaştırması nedir, nasıl yapılır? Arazi toplulaştırması için devlet desteği nasıl alınır? İşte yeni düzenleme ve E-Devlet Arazi Toplulaştırması Sorgulama ekranı...

Arazi toplulaştırmasına getirilen yeni yasal düzenleme ile arazi sahiplerinin talebi doğrultusunda toplulaştırma uygulaması yapılabilmesi mümkün hale getirildi. Atıl arazilerin değerlenmesi amacıyla bugüne kadar sadece devlet tarafından gerçekleştirilen arazi toplulaştırması uygulaması yeni yasal düzenleme ile artık bölgedeki arazi sahiplerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilebilecek.

ARAZİ DEĞERİ YÜZDE 20 ARTACAK!

Yatırım danışmanı Hakan Erilkun, bu uygulamanın hem tarımsal alanların verimi hem de nitelikli ekonomik büyüme açısından büyük önem taşıdığını, toplulaştırma uygulamasıyla kazanılacak alanların arsa arazi değerlerini en az yüzde 20 oranında artıracağını belirterek şunları söyledi:

"Ülkemizde 24 milyon hektar büyüklüğünde işlenebilir arazinin 2 milyon metrekarelik bölümü atıl arazi niteliğinde bulunuyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri büyüklüğü ve hukuksal sorunları bakımından toplulaştırma için sadece devlet müdahalesinin beklenmesidir. Yeni uygulama ile arazi sahiplerinin bölgedeki arazi sayısı ve pay çoğunluğu sağlanmak kaydıyla başvurusu ile devletin toplulaştırma yapacak olması hem hakkaniyet hem toprakların değerlenmesi için çok büyük bir adımdır."

PANDEMİDE ARAZİLERE TALEP ARTMIŞTI!

Özellikle pandemi dönemiyle birlikte arsa arazi değerlerindeki hızlı yükselişin bu uygulama ile en az yüzde 20 oranında artacağını belirten Erilkun, "Toprağa yatırım her zaman en çok kazandıran yatırımdır. İmarsız topraklar özellikle İstanbul ’a yakın noktalarda büyük değer kazandı. Son 6 ayda Bursa Kocaeli ve Kırklareli ’nde yüzde 25 oranında yaşanan bu artış Edirne ’de yüzde 46’ya, Balıkesir ’de yüzde 56'ya varmaktadır. Yapılan alımların büyük çoğunluğu da geleceğe yatırım amacı taşımaktadır. Toplulaştırmada yapılan bu düzenleme ile arazilerin kıymeti artacak, bu da en az yüzde 20 oranında yeni ve büyük bir fiyat artışını beraberinde getirecektir." diye konuştu.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI NEDİR?

Arazi toplulaştırılması; aynı şahsa veya çiftçi ailesine ait, çeşitli nedenlerle, ekonomik üretime imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede; parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş dağınık, küçük arazi parçalarının ve hisselerinin bir araya getirilerek, muntazam şekiller halinde birleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve işletmelerin yeniden düzenlenmesi işlemi olarak tarif edilebilir.

Arazi Toplulaştırması; başka bir deyişle; tarımsal üretimin arttırılması amacıyla, küçük parseller halinde birden fazla parçaya bölünmüş, değişik yerlere dağılmış veya elverişsiz biçimde şekillenmiş arazilerin; modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin getirilmesine en uygun bir şekilde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve düzenlenmesi işlemine denir. Kırsal Kalkınma Planlarında arazi toplulaştırması etkin ve etkili bir arazi yönetim aracı olarak sadece arazi parçalanması sorunlarına çözüm getirmemekte aynı zamanda kırsal kalkınma içinde bir araç olmaktadır.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ ÇİFTÇİLERE MALİYETİ NEDİR?

Toplulaştırma çalışmaları vatandaşa mali bir külfet getirmiyor. Tüm masraflar devlet tarafından karşılanıyor.