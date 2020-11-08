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Arazi tartışmasında kan aktı: 1 ölü

İHA |  08 Kasım 2020 Pazar - 1:25 | Son Güncelleme : 08 11 2020 - 1:25

Çorum'da arazi yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü.


Olay, merkeze bağlı Çukurören Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Nazmi A. ile 60 yaşındaki İbrahim U., arazi anlaşmazlığı nedeni ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Nazmi A. yanında taşıdığı tabanca ile İbrahim U.'ya peş peşe ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeni ile ağır yaralanan İbrahim U., kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 sevk edildi. Yapılan incelemede 60 yaşındaki İbrahim U.'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Nazmi A., jandarma ekipleri tarafından göz altına alınırken İbrahim U.'nun cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

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