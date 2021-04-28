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Araştırma yapıldı! Zorbalığa uğrayan gençler...

28 Nisan 2021 Çarşamba - 17:23 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 17:23

İngiltere'de yapılan bir araştırma, zorbalığa uğrayan gençlerin daha fazla şiddet hayali kurduğunu gösterdi.


Cambridge Üniversitesinden bilim insanlarının yaptığı araştırmada,  ergenliğin son dönemiyle erken yetişkinlik sırasında zorbalığa veya saldırgan  davranışlara maruz kalan gençlerde kişilere zarar verme veya öldürme hayali kurma  ihtimalinin daha yüksek olduğu tespit edildi.
 
Araştırma çerçevesinde son bir yılda uzmanların 23 saldırgan davranış  kategorisinde listelediği davranışlardan 10'una maruz kalan genç erkeklerde  şiddet içerikli hayal kurma olasılığının yüzde 97'ye, kızlarda da yüzde 73'e  yükseldiği gözlendi.
 
Çalışmada, İsviçre'nin Zürih kentinde ikamet eden ve yaşları 15 ila 20  olan 1465 gencin beyanları esas alındı.
 
Araştırmacılar anket yoluyla yürütülen çalışmada gençlere, maruz  kaldıkları saldırganlık türü, kurdukları hayallerde şiddet oranı ve şiddetin  hedefine yönelik sorular yöneltildi.
 
Alay, fiziksel saldırı, cinsel taciz ve agresif ebeveynliğin saldırgan  davranışlar arasında listelendiği çalışmada, araştırmacılar bu davranışlardan her  birinin, şiddet hayali kurma olasılığının yüzde 8 artmasına katkı sağladığı  kaydedildi.
 
Uzmanlar, ergenliğin son dönemiyle erken yetişkinlik sırasında  zorbalığa uğramayan erkeklerde şiddet içerikli hayal kurma ihtimalinin yüzde 56,  kızlarda ise yüzde 23 seviyesinde olduğuna da dikkati çekti.

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