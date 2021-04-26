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Araştırma: Kovid-19'un bulaşma ihtimalini azaltıyor

26 Nisan 2021 Pazartesi - 17:52 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 17:54

Singapurlu bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan oral bir ilacın ve antiseptik bir boğaz spreyinin yeni tip koronavirisün (Kovid-19) yüksek bulaş ortamlarında yayılmasını etkili şekilde azalttığını ortaya koydu.


The Economic Times’ın haberine göre, Mayıs 2020'de başlayan klinik  araştırmaya, Singapur’da Tuas South Dormitory sanayi bölgesinde bulunan 3 binden  fazla göçmen işçi katıldı.
 
6 haftalık süreç boyunca karantinaya alınan işçilere "Povidon" iyot  boğaz spreyi ve reçete ile satılan "hidroksiklorokin" isimli ilaç verildi.
 
Klinik denemelere katılan 21 ila 60 yaşları arasında bulunan 3 bin 37  kişinin 6 hafta sonunda yarısından fazlasının virüse yakalandığı belirtildi.
 
Boğaz spreyi kullananların virüse yakalanma oranının yüzde 46,  hidroksiklorokin kullananların ise yüzde 49 olduğu ortaya konuldu.
 
Sıtma tedavisinde kullanılan bu ilaçların yüksek bulaş ortamlarında  Kovid-19’un yayılma hızını azalttığı bilgisi paylaşıldı.
 
Bilim insanları, bulaşma riskinde Povidon iyot spreyin yüzde 24’lük,  hidroksiklorokinin ise yüzde 21’lik bir azalma sağladığını açıkladı.
 
Araştırmanın, "Kovid-19’un yayılmasını azaltmada önleyici tedavinin  etkili olduğunu gösteren ilk çalışma" olduğu kaydedildi.
 
Uzmanlar, bu tür bir önleyici tedavinin yolcu gemileri, hapishaneler  ve mülteci kampları gibi virüsün bulaşma riskinin yüksek olduğu yerlerde  kullanılabileceğini vurguladı.
 
Çalışma, "International Journal of Infectious Diseases"de yayımlandı.
 

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