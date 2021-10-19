Araştırma görevlisi nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler araştırma görevlisi olamaz?

Üniversite mezunları araştırma görevlisi son zamanlarda nasıl olunur merak ediyor ve bu konuda detaylı bilgi almaya çalışıyor. Bunun için belli başlı kriterleri bulunuyor. Adaylar bu kriterlere uyduktan sonra araştırma görevlisi olma hakkı elde eder.

Yetkili organlar tarafından görevlendirilmiş olan araştırma görevlileri; tezler, araştırma, deneyler ve inceleme gibi konularda üniversitede gerekli yardımı yapar. Fakülte mezunu olan pek çok gencin hayalini süsleyen araştırma görevlisi mesleği, kendi içinde 2 farklı kategori üzerinden ele alınır.

Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur?

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim yardımcılarına araştırma görevlisi adı verilir. Araştırma görevlisi olmak, pek çok üniversite öğrencisinin hayalidir. Günümüzde pek çok üniversite mezunu özellikle de okudukları ve mezun oldukları üniversitede kalmak ya da farklı üniversitelerde araştırma görevlisi olarak hizmet vermek ister. Bu görev tanımı içinde ilgili konu hakkında inceleme, tezler, araştırma ve deneyler bakımından yapılan çalışmalara yardım etmek yer alır. Araştırma görevlileri bu konular hakkında yürütülen çalışmalar için destek verir. Pek çok fakülte mezunu Maaşı yüksek olduğu için araştırma görevlisi olmak istiyor ve bunun hayalini kuruyor.

Yetkili organlar tarafından görevlendirilmiş olan araştırma görevlileri; tezler, araştırma, deneyler ve inceleme gibi konularda üniversitede gerekli yardımı yapar. Fakülte mezunu olan pek çok gencin hayalini süsleyen araştırma görevlisi mesleği, kendi içinde 2 farklı kategori üzerinden ele alınır.

Üniversitelerin kadrosuna en fazla 3 yıl olmak şartı ile atanan öğretim elemanları,

Enstitü kadrosu bünyesinde lisansüstü eğitimi süresince atanan araştırma görevlileri

Lisansüstü eğitimi süresince atanmış olan araştırma görevlileri, eğitimlerini tamamlandıktan sonra kurum ile ilişkileri kesilir. Özellikle de 2016 yılından itibaren çıkarılan madde gereğince, araştırma görevlileri bundan sonra üniversitelerin cari açık kadro programı kapsamında alımları gerçekleştirilir. Bunu gerçekleştirmek için belli bazı şartlar bulunur. Bu sayede eğitim gördüğünüz üniversite içinde ya da farklı üniversitelerde araştırma görevlisi olma hakkını da elde edebilirsiniz.

Araştırma Görevlisi Olma Şartları Nelerdir?

Belirlenmiş olan şartları yerine getiren kişiler, üniversitede araştırma görevlisi olma hakkı elde eder. Araştırma görevlisi olmak isteyen kişilerin uyması gereken şartlar ise;

ALES sınavına girilmesi ve en az 70 puan alınması gerekir,

Yabancı dil sınavından en az 50 puan almak gerekir,

İlana başvuru yapıldığı tarihte 35 yaşını geçmemiş olmak gerekir.

Yerine getirilmesi gereken tüm şartlar hemen hemen bütün farklı üniversitelerde hemen hemen aynı kriterleri taşır. Bu gerekli kriterleri yerine getirmek için farklı üniversitelerde yer alan iki değişik kategori üzerinden araştırma görevlisi olma hakkı elde eder.

Kimler Araştırma Görevlisi Olamaz?

Araştırma Görevlisi olma şartlarını taşımayan kişiler bu görevi icra edemez. Bu nedenle araştırma görevlisi olmak için gereken şartları iyi bilmek gerekir.