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Araştırma: Çernobil faciasına maruz kalan ebeveynler...

AA |  23 Nisan 2021 Cuma - 17:54 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 17:54

ABD’li bilim insanları, Çernobil Nükleer Santrali’nde meydana gelen patlama sonrası radyasyona maruz kalan ebeveynlerin dünyaya getirdiği çocuklarda "ek DNA hasarı" bulunmadığını ortaya koydu.


BBC’nin haberine göre, çalışma, Maryland’de bulunan ABD Ulusal Kanser  Enstitüsünden (NCI) bir grup araştırmacı tarafından yürütüldü.
 
Çalışmada patlama sonrası nükleer santral ve çevresini temizlemek için  görevlendirilmiş işçilerin ve onların patlamadan sonra dünyaya getirdikleri  çocuklarının genomları incelendi.
 
Araştırmada 1987-2002 döneminde doğan kişilere ve felaketten sonra  gebe kalanlara odaklanıldı.
 
ABD’li bilim insanları, Çernobil Nükleer Santrali’nde meydana gelen  patlama sonrası radyasyona maruz kalan ebeveynlerin dünyaya getirdiği çocuklarda  "ek DNA hasarı" bulunmadığını ortaya koydu.
 
Çalışmanın, "insanların yüksek dozda radyasyona maruz kalmalarının  gelecekteki çocukların üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını gösteren ilk çalışma"  olduğu kaydedildi.
 
Bilim insanları, araştırma sonuçlarının Nagazaki ve Hiroşima’ya atılan  atom bombası sonrası radyasyona maruz kalan ve çocuk sahibi olmaktan korkan  birçok kişi için umut olacağını belirtti.
 
Çalışma, “Science” dergisinde yayımlandı.
 
Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atılması
 
1939-1945 dönemindeki İkinci Dünya Savaşı'nın son yılında ABD,  Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası atmıştı.
 
Dünyada ilk kez atom bombası kullanan ülke olarak tarihteki yerini  alan ABD'nin bu saldırılarında en az 140 bin kişi hayatını kaybetmişti.
 
Japonlar ise iki şehirdeki ölümlerin toplamda 500 bine yakın olduğunu  açıklamıştı.
 
Çernobil faciası
 
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil  Nükleer Santrali’nde 26 Nisan 1986’da patlama meydana gelmiş ve dünyanın en büyük  nükleer faciasına sahne olmuştu.
 
Patlamadan çıkan zehirli bulut, başta Ukrayna ve Belarus olmak üzere  Rusya ve Avrupa’nın bir kısmını etkilemiş, zehirli bulutlar, ABD, Kanada ve hatta  Japonya’ya bile ulaşmıştı.
 

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