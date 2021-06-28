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Aras Bulut İynemli ve Bige Önal tatilde! Ultra lüks yatta...
'Çukur' dizisinin final yapmasının ardından Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Bige Önal ile birlikte tatile çıktı. Ünlü çift, görüntülenmemek için bir dizi önlem alsa da başarılı olamadı.
Final yapan dizisinin ardından Aras Bulut İynemli, sevgilisi Bige Önal ile birlikte tatiline başladı. Çift, önceki gün ultra lüks motoryat tekneleriyle Göcek koylarında görüntülendi.