Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrılığının şaşırtan sebebi!

Televizyonun sevilen iki ismi Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, geçtiğimiz günlerde 6 yıllık birlikteliklerini sürpriz bir şekilde sona erdirmişti. Bir süre önce barıştıkları iddia edilse de, çift yeniden ayrıldıklarını duyurmuştu. Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrılığının perde arkası herkesi şaşırttı.

Hakan: Muhafız, Sen Çal Kapımı ve Bir Başkadır gibi yapımlar rol alan başarılı oyuncu Bige Önal ile son olarak Çukur dizisinde boy gösteren Ara Bulut İynemli, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde 6 yıllık ilişkilerini noktalamıştı.

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrılığının perde arkası ortaya çıktı. İddialara göre; Bige Önal beklediği evlilik teklifini bir türlü alamayınca, ilişkinin bitmesini istemiş. İynemli de kabul etmiş.



EVLİLİK GERİLİMİ



Aras Bulut İynemli ve Bige Önal ayrılığı şöyle anlatıldı: "Ayrılık talebinin Bige Önal cephesinden geldiğini öğrendim. Önal'ın evlenmek istemesi İynemli'nin ise evlilik konusunu 'henüz erken' diyerek geçiştirmesi ikili arasındaki bağları kopartmış." (Snob Magazin)