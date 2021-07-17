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Aras Bulut İynemli'nin, Bige Önal'la ayrılık sonrası ilk işi bakın ne oldu!
Altı yıldır beraber olan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal'ın yollarını ayırması magazin gündemine bomba gibi düştü. Bakın ayrılık sonrası İynemli'nin ilk işi ne oldu...
Aras Bulut İynemli (30) ile kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal'ın (31) altı yıllık ilişkisi geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde bitti. İki isim de biten ilişkileri hakkında henüz konuşmadı.