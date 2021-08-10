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Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi...

10 Ağustos 2021 Salı - 9:48 | Son Güncelleme : 10 08 2021 - 9:48

Çukur'da beraber rol alan Aras Bulut İynemli ve Damla Sönmez'in aşk yaşadığı iddia edildi. İlk açıklama Aras'ın menajerlik şirketinden geldi.


Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile 6 yıllık ilişkisini geçen aylarda noktalamıştı. İynemli’nin bu ayrılıktan sonra ‘Çukur’daki rol arkadaşı Damla Sönmez ile birlikte olduğu iddia edildi.
 
Çiftin, geçen hafta İzmir Seferihisar civarında karavanda birlikte tatil yaptığı öne sürüldü. Damla Sönmez de bir süre önce 9 yıllık sevgilisi oyuncu Ushan Çakır ile ayrılmıştı.
 
“İDDİALAR ASILSIZ”
 
Bu iddiaların ardından İynemli’nin menajerlik şirketi yaptığı açıklamada, “Sanatçımız Aras Bulut İynemli hakkında bugün ortaya atılan bir ilişki yaşadığına dair iddialar asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı.
 
 

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