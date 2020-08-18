Arap Zamkı nedir? Arap Zamkı sedef hastalığında kullanılır mı? Arap Zamkı (Akasya Ağacı) tedavisi ve faydaları

Akasya Ağacı olarak da bilinen Arap zamkı yüzyıllardır sağlık tedavisinde kullanılıyor. Adana'da, 12 yaşında yakalandığı sedef hastalığı yüzünden vücudunun neredeyse tamamı pullanan genç adamın Arap Zamkı sayesinde sağlığına kavuştuğu haberlerinin ardından Anavatan’nı Afrika olan Arap Zamkı tedavisi ve hangi hastalıklara iyi geldiği araştırılmaya başlandı. Arap Zamkı nedir? Arap Zamkı sedef hastalığında kullanılır mı?

Afrika'da yetişen 'Acacia senegal ve acacia seyal' isimleri verilen Akasya ağacının sedef hastası bir kişini iyileşmesine neden olması Arap Ağacı olarak da bilinen Akasya Ağacı hakkında araştırılmaya yapılmasına neden oldu. Arap Zamkı nedir, hangi hastalıklarda kullanılır?

ARAP ZAMKI NEDİR?

Doğal bir polisakkarit olan Arap zamkı, Afrika'da yetişen 'Acacia senegal ve acacia seyal' isimleri verilen Akasya ağaçlarının kabuklarının kesilmesi ile elde edilmektedir. Arap zamkı M.Ö. 4000 yıllarından beri ticari bir mal olarak bilinmektedir. Mısır'da Firavun'lar döneminde mürekkep, sulu boya ve boya yapımında büyük ölçüde kullanılmış olup, Arap zamkı ismi çok eski dönemlerden kalmıştır.

ARAP ZAMKI’NIN FAYDALARI

Yaraların iyileştirir.

Ağız sağlığında kullanılır, diş yüzeyini temiler.

Vücudun yağ düşürür.

Öksürük ve boğaz ağrısının hafifletir.

Kan kaybını azaltır

ARAP ZAMKI SEDEF HASTALIĞINDA KULLANILIR MI?

Arap Zamkı’nı doktor gözetiminde sedef hastalığı nedeniyle kullanan 27 yaşındaki Murat Kılıç, ‘’Tedavisinde birçok ilaç ve merhem kullandığını söyleterek, "Bu hastalık bağırsağımdan geliyormuş, bana uygulanan akasya gamı (Arap zamkı) tedavimde bağırsağımdaki zararlı bakteriler gitti. Şu anda rahatlıkla oturabiliyorum, günlük işlerimi yapabiliyorum. Kesinlikle kaşınmıyorum. Beni o zaman görüp kaçan kişiler, bu halimi görünce şoka giriyorlar. Ben bile kendime inanmıyorum. Bu tedavim yaklaşık 8 ay sürdü. Beni en çok etkileyen, bir berbere gitmiştim. Orada beni görenler korkup dışarı çıkmıştı. Şu anda eski sağlığıma kavuştum. Artık rahat bir şekilde sokağa çıkabiliyor, yeni arkadaşlar edinebiliyorum" ifadelerini kullandır.

İrritabl bağırsak sendromu hastalıklara iyi geldiği bilinen Arap Zamkı’nın gluten ve yapay tatlandırıcı gibi maddelerin yol açtığı irritabl bağırsak sendromuna (IBS) sahip kişilerde rahatlamaya neden olduğundan bağırsaklardan gelen bakterilerin azalmasını da sağlayabilir.

AKASYA ZAMKI YAN ETKİLER NELERDİR, KİMLER KULLANMAMALI?

Astım hastaları, hamile ve emziren anneler, diyabet hastaları ve ameliyat geçiren kişiler tarafından kullanılması farklı yan etkilere neden olabilir.