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Arap gazeteciler, Ayasofya'nın ibadete açılmasını "tarihi" bir adım olarak değerlendirdi

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 1:07 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 1:07

Ayasofya'nın ibadete açılmasını memnuniyetle karşılayan Arap gazeteci ve aktivistler, kararın tarihi bir adım olduğunu belirtti.


Arap gazeteci ve aktivistler, sosyal medya hesaplarından,  Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın onayladığı Ayasofya'nın ibadete açılması yönündeki  karara ilişkin paylaşımlarda bulundu.
 
Kararı “tarihi” bir adım şeklinde nitelendiren gazeteci ve  aktivistlerin açtığı "Ayasofya" etiketi Arap ülkelerinde en çok etkileşim alan  etiketler arasına girdi.
 
Moritanyalı akademisyen Muhammed Muhtar Şankıti Twitter hesabından  yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla İslam alemini  kutladığını belirterek, “İslam'la savaşan münafıklara taziyelerimi sunuyorum.”  ifadelerini kullandı.
 
Ayasofya'da bale yapıldığı ana dair bir fotoğrafı hesabında paylaşan  Şankıti, Türkiye’de ve İslam dünyasında tepkiyle karşılanan bu durumun  artık  yaşanmayacağını ve Ayasofya’nın özüne döndüğünü kaydetti.
 
Suriyeli Gazeteci Siba Medvar da Ayasofya’nın ibadete açılması  kararına ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Dünya İspanya'da katedrale dönüştürülen Kurtuba Mescidi’nin ibadete  açılma ihtimalini tartışabilir mi? Recep Tayyip Erdoğan’ı bu tarihi kararından  dolayı tebrik ediyorum."
 
Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla Osmanlı sultanlarının kabirlerinde  huzura erdiğini belirten Kuveytli yazar Casim el-Ğays, "Dünyanın farklı  yerlerinde Müslümanlar ataları Fatih Sultan Mehmed'in cami olarak ibadete açtığı  Ayasofya'nın aslına dönmesinden dolayı sevinçlerini paylaşıyor. Ayasofya'nın  minarelerinden 80 yıl aranın ardından yükselecek ezan seslerini hayal ediyorum."   diyerek sevincini dile getirdi.
 
Kuveytli Abdulaziz el-Fadli de paylaşımında şu ifadelere yer  verdi:
"Ayasofya 85 yıldan fazla müze olarak kaldıktan sonra kapılarını  tekrar ibadete açıyor. Türkiye ve tüm dünyadaki Müslümanları tebrik ederim. Allah  bizlere Yahudilerin gasp ettiği Mescid-i Aksa'nın özgürleştiğini görmeyi ve orada  huzurla namaz kılmayı nasip etsin."
 
Yemenli gazeteciden UNESCO’ya tepki
Yemenli gazeteci Said Sabit Said de UNESCO'nun Ayasofya kararına  yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.
 
Sokotra Adası’nın mevcut durumunu hatırlatan Yemenli gazeteci, şöyle  devam etti:
"Dünya Miras Listesi'ne alınan Sokotra Adası askeri kışlaya  dönüştürülürken ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri koalisyonu yüzlerce  zırhlı aracı oraya yığarken dilsiz olan UNESCO, Ayasofya Camisi'nin namaz  kılanlara açılmaması için sesini yükselterek uyarılarda bulunuyor."
 
Ayasofya'nın İstanbul'un fethine kadar yaklaşık 9 asır kilise olarak  kaldığını, Fatih Sultan Mehmed'in emriyle bu yapıdan ezanların yükseldiğini  hatırlatan Cezayirli gazeteci Abdulkadir Bin Halid de karardan duygularını şu  sözlerle dile getirdi:
 
"Bugün yeniden Ayasofya'dan ezanlar yükselecek. Müslümanlar zulüm ve  düşmanlıkla ellerinden alınan Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının gururu ve  izzetiyle namazlarını eda etmek için burada toplanacaklar.”
 

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Ayasofya Arap gazeteciler tarihi adım
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