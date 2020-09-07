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Arananlar listesinde olan teröristler Özlem Atsak ve Rıdvan Eryılmaz Bitlis'te öldürüldü

AA |  07 Eylül 2020 Pazartesi - 10:48 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 12:28

Bitlis'te dün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin "Turuncu" kategorideki Özlem Atsak, diğerinin "Gri" listedeki Rıdvan Eryılmaz olduğu belirlendi.


İçişleri Bakanlığı duyurdu Bitlis'te öldürülen 6 teröristten ikisinin arananlar listesinde olduğunu duyurdu.  
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında  Bitlis Sehi Ormanlarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Jandarma  Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ve Atak helikopteri desteği ile dün  gerçekleştirdiği operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.
 Teröristlerden ikisinin "Terörden Arananlar Listesi"nde yer aldığı  belirtilen açıklamada, söz konusu teröristlerin "Turuncu" kategoride bulunan ve  örgütün kadın yapılanmasından sorumlu "Ronahi Dersim" kod adlı Özlem Atsak ile  "Gri" listedeki "Azad Şoreş" kod adlı Rıdvan Eryılmaz olduğu kaydedildi.
 
  
 
 

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