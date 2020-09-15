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Aranan PKK'lı, askeri yasak bölgede yakalandı

DHA |  15 Eylül 2020 Salı - 18:07 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 18:07

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, hudut karakolu askerleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede, hakkında arama kararı bulunan PKK'lı 1 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.


Uzunköprü Saçlımüsellim Piyade Hudut Karakolu ekipleri, Gemici köyü yakınlarındaki 1'inci derece askeri yasak bölgede,1 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin, İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında 'PKK/KCK'ya üye olmak' suçundan verilen 2017/10 sayılı karar ile arandığı ortaya çıktı. Adı açıklanmayan şüphelinin, 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçundan da yargılandığı, dava dosyasının halen İstinaf Mahkemesi'nde bulunduğu ve bu suçtan da hakkında arama kaydı olduğu belirlendi.
 
Gözaltındaki şüphelinin sorgusu sürüyor.

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Edirne PKK karakol
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