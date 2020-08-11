Aramızdaki Dünya filmi oyuncuları kimler, kaç yılında çekildi?

Bir uzay filmi olan Aramızdaki Dünya filmi televizyon sineme salonlarından sonra, ekranlarda izleyicilerin beğenisine sunuldu. Uzay filmi hayranlarının tavsiye ettiği filmlerden biri olan Aramızdaki Dünya filmi konusu nedir? Aramızdaki Dünya oyuncaları kimlerdir? Aramızdaki Dünya filminin detayları…

Aramızdaki Dünya filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. Uzay filmleri arasında çokça sevilen Aramızdaki Dünya filmini izleyecek olanlar için Aramızdaki Dünya konusu ile Aramızdaki Dünya oyuncularını derledik.

ARAMIZDAKİ DÜNYA FİLMİ KONUSU

Mars'ta insan kolonisi kurmak için yola çıkan bir uzay mekiğindeki astronotlardan biri olan Sarah Elliot, Mars'a iniş yaptıktan hemen sonra bir erkek çocuğu dünyaya getirirken hayatını kaybeder. Ekipteki diğer kişiler tarafından büyütülen Gardner Elliot, 16 yaşına geldiğinde yalnızca 14 bilim adamını tanıyan, dünyaya dair okudukları dışında hiçbir bilgisi olmayan fakat son derece zeki ve meraklı bir genç haline gelmiştir. Dünyaya geri gönderilen Gardner, burada büyük bir kültür şoku yaşar. Yapılan tıbbi testlerde bünyesinin dünya atmosferine uygun olmadığı tespit edilir. Fakat Gardner, NASA'nın kendisine tahsis ettiği yerden kaçarak internette tanıştığı ve dünyada tanıdığı tek kişi olan genç kız Tulsa ile dünyayı ve kendi insani duygularını keşfedeceği bir yolculuğa çıkar.

ARAMIZDAKİ DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Peter Chelsom’un yaptığı, 2017 yılında yayınlanan Aramızdaki Dünya filminde Gary Oldman, Asa Butterfield, Carla Gugino, Britt Robertson gibi usta oyuncular yer alıyor.