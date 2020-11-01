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Arama kurtarma çalışmalarına ara verildi! Yıkılma tehlikesi var

AA |  01 Kasım 2020 Pazar - 18:18 | Son Güncelleme : 01 11 2020 - 18:21

İzmir'de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle ara verildi.


Depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma ve enkaz  kaldırma çalışmaları sırasında bitişiğindeki ağır hasarlı 9 katlı binada yana  yatma tespit edildi.
 
Binanın 4. katından toz bulutu yükseldiği, sismik dinlemelerde de  titreşimler olduğu belirlendi.
 
Binanın yıkılma riski üzerine Rıza Bey Apartmanı enkazındaki ekipler,  çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.
 
Enkaz bölgesinde bekleyenlerin alanı boşaltması istendi.
 
30 Ekim'deki depremde ağır hasar gören ve duvarlarında çatlaklar  oluşan bina tahliye edilmişti.
 
Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgeye geldi.
 
  
 

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İzmir deprem arama kurtarma
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