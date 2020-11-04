Arama kurtarma çalışmaları bitti mi? İzmir depreminde son durum!

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Bayraklı ilçesindeki yıkılan 17 binada arama kurtarma çalışmaları sona erdi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Peki, Arama kurtarma çalışmaları bitti mi?

Arama kurtarma çalışmaları bitti mi? İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sona erdi. AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

1713 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki depremin ardından 45'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1713 artçı sarsıntı kaydedildi.

CAN KAYBI 114, YARALI SAYISI 1035

Depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

17 BİNADA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binada çalışmalar tamamlandı.

AFAD Başkanı Güllüoğlu, 6.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

AFAD Başkanı Güllüoğlu, "Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Emeği geçen, ucundan tutan her bir çalışana, gönüllüye teşekkür ederiz. En kalbi şükranlarımızla. Diğer konularda ise yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.