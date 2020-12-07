Aralık ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri...

Ücretsiz izin parası olarak bilinen Nakdi Ücret Desteği ödeme tarihleri belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin gerçekletirileceği tarihi açıkladı. Peki, Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri...

Nakdi ücret desteği koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak, istihdamı korumak amacıyla salgının başından bu yana ödeniyor. Ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara ödenen Nakdi Ücret Desteği ödeme tarihleri belli oldu.

ARALIK AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kasım ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Aralık'ta yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-9 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ödemeler banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak." ifadelerini kullandı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanı kararıyla 17 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı. İŞKUR 'un sitesinde yer alan bilgilere göre, Nakdi Ücret Desteği yararlanma süresi şıu şeklde belirtildi:

"Nakdi ücret desteği, ilgililerin Kanunda sayılan diğer şartları taşımaları halinde;

4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrılanlar için, 17/4/2020-17/01/2021 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan süreyi,

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için, 17/4/2020-17/01/2021 tarihleri arasında işsiz olarak geçen süreyi Kapsar.

4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin Cumhurbaşkanımız tarafından uzatılması halinde, nakdi ücret desteği de aynı süre için uzatılacaktır."