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Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

30 Aralık 2020 Çarşamba - 16:10 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 16:10

Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yatırılacağı tarih belli oldu. Ödemelerin yapılacağı tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar da ödemelerin yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödeme tarihleri...


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yatırılacağı tarihi açıkladı. Peki, Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşşizlik maaşı ne zaman yatacak? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödeme tarihleri...  
 
 
ARALIK AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK? 
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
 
Bakan Selçuk, 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile corona virüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021’e kadar uzatıldığını hatırlattı.
 
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

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