Aralık 2020 kira artış oranı belli oldu! TÜİK verilerine göre kira artış oranı hesaplama ile aralık ayı kira zam oranı…

Aralık ayı kira artış oranları, kira sözleşmesini yenileyecek olanlar tarafından merak ediliyor. TÜFE oranları baz alınarak yapılacak kira artış oranı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli oldu. Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu. İşte aralık ayı kira zammı oranı hakkında merak edilenler…

Enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından Aralık ayı kira artış oranı nedir, nasıl hesaplanır? Gibi sorulara yanıt aranıyor. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıların beklediği Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. İşte Aralık ayı kira artış oranı ve hesaplama yöntemi…

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI

Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu. Kiraya en fazla yüzde 14.03 oranında zam yapılacak.

KİRA ARTIŞ ORANLARI HESAPLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: Yüzde 14.03

Zam bedeli: 140.3 TL

Zamlı kira bedeli: 1.140, 3 TL