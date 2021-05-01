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Aralarındaki yaş farkı çok konuşuldu! Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız...
Oyuncu Tamer Karadağlı’nın (54) genç piyanist Iraz Yıldız’la (24) ilişkisi doludizgin devam ediyor. Aralarındaki yaş farkından dolayı sık sık eleştirilen ünlü çift, sosyal medyadan kendilerine yapılan yorumlarla ilgili savcılığa başvurdu.
Tamer Karadağlı (54) ile Iraz Yıldız (24), geçtiğimiz yılın son günlerinde Nişantaşı'nda görüntülenmiş, böylece birliktelikleri belgelenmişti. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından birlikte verdikleri pozları yayınlayan çift, aralarındaki yaş farkı nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalıyor.