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Aralarında FETÖ ve PKK yöneticilerinin yer aldığı 377 kişinin malvarlıkları donduruldu

AA-DHA |  07 Nisan 2021 Çarşamba - 2:23 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 3:04

Aralarında FETÖ ve PKK terör örgütlerinin elebaşları ile sözde üst düzey yöneticilerinin yer aldığı 377 kişinin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu.


Resmi Gazete’de yayımlanan 'Malvarlığının Dondurulması Kararı'yla, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Ekrem Dumanlı ile PKK terör örgütü elebaşları Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın da aralarında olduğu 377 kişinin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu.
 

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FETÖ pkk mal varlığı
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