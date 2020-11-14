14 Kasım 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.291 1.54 EURO 9,0910 -0.08
USD 7,6760 -0.17 ALTIN 465,800 0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Aralarında Enes Kanter de var! Sapkın FETÖ'cülerden sahte doğum günü kutlaması...

DHA |  14 Kasım 2020 Cumartesi - 17:03 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 17:03

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 27 Nisan 1941 doğumlu olmasına rağmen Atatürk'ün ölüm tarihinden bir gün sonrasını, yani 11 Kasım'ı doğum günü olarak kabul edip kendisini 'mesih' ilan etti. Aralarında basketbolcu Enes Kanter'in de olduğu FETÖ'cüler, 11 Kasım'da Gülen'e mesaj yağdırdı.


FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 27 Nisan 1941 doğumlu. Ancak Atatürk'ün ölüm tarihinden bir gün sonrasını, yani 11 Kasım'ı doğum günü olarak kabul ediyor. Kendisini de 'mesih' ilan eden Gülen'e bu tarihte firari FETÖ'cüler tarafından tebrik mesajı yağıyor.
 
Bu yıl yine 11 Kasım'da firari FETÖ'cüler, Fetullah Gülen'in sahte doğum günü için sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları paylaştı. Aralarında basketbolcu Enes Kanter'in de olduğu FETÖ'cüler, Gülen'in fotoğraflarını da ekleyerek bağlılık mesajı verdi.
 
Bazı FETÖ'cülerin kutlama mesajlarına "11 Kasım 1938" yazması da dikkat çekti.
 

ETİKETLER

FETÖ Fetullah Gülen Atatürk mesih
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.