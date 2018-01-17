Arakan'da polis ateş açtı: Onlarca ölü!

Myanmar'ın Arakan eyaletinde güvenlik güçlerinin protestocuların üzerine ateş açması nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.
Arakan halkı, eyalette Arakan Krallığı'nın kuruluş yıl dönümü kutlamasına yasak getirilmesini protesto etti. Tarihi Mrak-u kentinden yürüyüşe geçen gösterciler bir kamu binasını yağmaladı.
Eyalet yönetiminden Tin Maung Swe, polisin göstericileri uyardığını kaydetti. Protestocuların polislere saldırması sonucu güvenlik güçlerinin önce plastik mermi ardından da gerçek mermi kullanarak müdahale ettiği ifadesini kullanan Tin, olaylarda 7 göstericinin öldüğünü bildirdi.
Protestoya, Arakan eyaletindeki Rohingyalar (Arakanlı Müslümanlar) dahil olmadı.