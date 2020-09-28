Aradaki buzlar eridi! Pazar keyfi...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, Polonezköy’de pazar keyfi yaptı.

Özçivit ailesi, Polonezköy’de pazar keyfi yaptı. Burak Özçivit, dün sabah saatlerinde eşi ve oğlu Karan’la, trambolin üzerinde zıpladıkları videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Bizim evin halleri” diye yazdı. Oyuncuya kısa sürede, yüzlerce yorum yağdı.

Öte yandan Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la ailesinin Keşan Erikli'deki yazlığına gitti. Geçtiğimiz aylarda Evcen ile aralarının bozuk olduğu konuşulan Burçun Özçivit de oradaydı.

Özçivit'in anne ve babası, oğlu gelini ve torunu gelmeden önce evi dezenfekte ettirdi. Daha önce sosyal medya hesaplarından birbirlerini silen Burçun Özçivit ile Fahriye Evcen'in aynı evde tatil yapması barıştıklarını ortaya çıkardı.