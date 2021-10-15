Araçlarda en çok şikayet edilen konular beli oldu!

Otomobil sektörüyle ilgili 2021’in ilk 8 ayını değerlendiren rapor açıklandı. Verilere göre belirtilen zaman diliminde otomobil sektör alışverişiyle ilgili karar vermek için Şikayetvar’da 6 milyon 508 bin 305 ziyaret gerçekleşti. 2020’nin ilk 8 ayında Şikayetvar üzerinden 3 bin 824 şikayet çözüme kavuşturulurken, 2021’in aynı döneminde yüzde 18’lik artışla bu sayı 4 bin 672’ye yükseldi. Şikayetvar verilerine göre 2021’in ilk 8 ayında otomobil sektöründe en çok araştırılan kategori 3 milyon 635 bin 512 ziyaret sayısıyla otomotiv araç markaları kategorisi oldu ve bu rakam otomotiv sektörü aramalarının yüzde 55.8’ini oluşturdu. Motosiklet, ATV’lerle ilgili aramalar 580 bin 144 ziyaretçi sayısıyla ikinci sırada yer alırken, bu kategoriyi oto kiralama ve filo hizmetleri aramaları izledi (345 bin 612).

Volkswagen ve Opel karşılaştırıldı



Markaların müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetimi konularında performanslarının karşılaştırıldığı “Marka Karşılaştır” verilerine göre otomobil satın alırken karar vermek için gelen ziyaretçilerin en çok karşılaştırdığı iki otomobil markası Volkswagen ve Opel oldu. Bu iki markanın karşılaştırılmasını Volkswagen ve Renault izledi. Fiat- Peugeout karşılaştırması üçüncü, Mercedes Benz –BMW karşılaştırması dördüncü sırada yer aldı. Peugeout-Citroen, Ford – Fiat, Honda – Renault ve Fiat – Opel diğer en çok karşılaştırılan diğer markalar oldu. Verilerine göre en çok karşılaştırılan markanınsa Volkswagen olduğu gözlemleniyor.



Toplam 27 bin 507 şikayet



Verilere göre bu sektörle ilgili 2021’in ilk 8 ayında toplam 27 bin 507 şikayet geldi. 9 bin 432 şikayet sayısıyla otomobil markaları en çok şikayet edilen kategori oldu. Onu otomobil kiralama ve filo hizmetleri, akaryakıt markaları, otomotiv showroom plaza servisleri ve araç muayene istasyonları izledi. Çözüm platformu Şikayetvar, araçlarla ilgili tüketicilerin en çok şikayet ettiği konuları da derledi. Verilere göre otomobillerdeki bağlantı sorunları en çok karşılaşılan konu oldu. Araçlarda kullanılan malzemelerin kalitesizliği en çok dile getirilen ikinci sorun olurken, motor, fren, akü gibi parçalarda yaşanan teknik sorunlar sektörle ilgili tüketicilerin bildirdiği sıkıntılar arasında yer aldı.. Araçların güvenlik sistemlerindeki problemler ve sıfır araçlarda boyalı parçaların bulunması bu dönemde en çok şikayet edilen konular oldu.



Akaryakıt istasyonundaki izlenimler



Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konular incelendiğinde ilk sırada istasyonlardaki market fiyatlarının yüksek olması geldi. Özellikle pandemi döneminde herkesin en çok dikkat ettiği konulardan biri olan hijyen bu alanda da karşımıza çıkıyor. Tüketiciler akaryakıt istasyonlarında yer alan tuvaletlerin temiz olmadığını dile getirerek Şikayetvar üzerinden sorunlarını aktardı. Kampanyalı kartla yapılan alımlarda kampanya şartlarına uyulmaması, personel bilgisizliğinden dolayı yanlış yakıt konulması, düşük kaliteli yakıt satışı ve araca verilen zarar akaryakıt istasyonlarıyla ilgili öne çıkan diğer şikayet konuları oldu. Otomotiv -showroom -servis şikayetleriyle ilgili şikayetlerse şöyle sıralandı: Verilen randevuya uyulmaması ve telefonda verilen bilgiyle yüz yüze verilen bilginin tutarsız olması, servislerde kullanılan malzemelerin kalitesiz ya da yan sanayi olması, araç satışında personellerin aracın ücreti, modeli, özelliği vs. hakkında eksik ve yanlış bilgi vermeleri, garantisi olan araç arızalarının karşılanmayıp, garanti kapsamı dışına alınması ve ikame araç temininde büyük sıkıntılar yaşatmaları…