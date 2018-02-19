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Aracı olanlar dikkat zam geliyor!

19 Şubat 2018 Pazartesi - 9:47 | Son Güncelleme : 19 02 2018 - 9:47

Sektör yetkililerinin verdiği bilgilere göre haziran veya temmuz ayında trafik sigortasında yüzde 5 zam yapılması bekleniyor. Daha sonra serbest piyasaya geçilecek.


Habertürk Gazetesi’nden Rahim Ak’ın haberine göre trafik sigortasına haziran veya temmuz ayında yüzde 5 zam yapılacak.
 
Şimşek'in açıklamalarından önce trafik sigortasına 2018 yılbaşından itibaren yüzde 5 zam yapılmıştı. Ayrıca yüzde 1 olan aylık enflasyon güncellemeleri de yüzde 1.5 olarak devam ediyor. Bunun sonucunda Türkiye genelinde iyi sürücülerin sigorta primi 490 liradan 515 liraya, trafik canavarlarının primi ise 2 bin 339 liraya çıkmıştı.
 
Böylece sigorta şirketlerinin zararı da 270 milyon liraya kadar iniyordu. Sigortacılardan aldığımız bilgilere göre şimdi haziran veya temmuz aylarında primlere yüzde 5 daha zam yapılacak. 2019'da ise serbest piyasaya geçilecek.

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