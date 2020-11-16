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Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! 15 bin lira...
Aracı olan herkesi ilgilendiren çok önemli bir uyarı geldi. Bu hataya düşmeyin; bir anda 15 bin lira ödemek zorunda kalabilirsiniz. Kış mevsimine girerken motorlu taşıtların antifriz ve sıvı bakımlarının aksatılmaması gerekiyor. Ancak kalitesiz ve markası belli olmayan antifrizlerin kullanılmaması büyük önem taşıyor. Kalitesiz antifriz, aracın marka ve modellerine göre 3 ile 5, 10, 15 bin liraya kadar masraf çıkarıyor.
Özellikle kış mevsimine girerken motorlu taşıtların antifriz ve sıvı bakımlarının yapılması hayati önem taşıyor.