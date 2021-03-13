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Aracı kara saplanan sürücü 17 saat sonra kurtarıldı

AA |  13 Mart 2021 Cumartesi - 18:51 | Son Güncelleme : 13 03 2021 - 18:51

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kar yağışı nedeniyle aracıyla arazide mahsur kalan sürücüye AFAD ve jandarma ekipleri ulaştı.


Ayvalı köyünde yaşayan Şevket Baştürk, minibüsü ile köy yakınlarındaki Uludere mevkiine gitti.
 
Kar yağışının başlamasının ardından gece köye dönmek isteyen Baştürk'ün aracı patika yolda kara saplandı.
 
Cep telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle yardım çağıramayan Baştürk'ten haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
 
Baştürk, İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin yaptığı arama çalışmasının ardından bulundu.
 
Aracıyla mahsur kaldığı yerden yaklaşık 17 saat sonra kurtarılan ve herhangi bir sağlık sorunu yaşamayan Baştürk, ekiplere teşekkür etti.

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Nevşehir Ürgüp mahsur
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