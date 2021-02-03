Araç satışları Ocak’ta yüzde 60 arttı!

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 60,3 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre %60,3 artarak 43.728 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %60,6 oranında artarak 35.358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %59,2 artarak 8.370 adede ulaştı.

83 elektrikli satıldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre %35,8 arttı. Pazarın %88,1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 21.112 adetle %59,7 pay, B segmenti otomobiller 9.513 adetle %26,9 pay aldı. Benzinli otomobil satışları 20.410 adetle %57,7 pay, dizel otomobil satışları 9.724 adetle %27,5 pay, hibrit otomobil satışları 3.292 adetle %9,3 pay,otogazlı otomobil satışları 1.849 adetle %5,2 pay aldı. 83 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.