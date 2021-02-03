Araç satışları Ocak’ta yüzde 60 arttı!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre %60,3 artarak 43.728 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %60,6 oranında artarak 35.358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %59,2 artarak 8.370 adede ulaştı.
83 elektrikli satıldı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre %35,8 arttı. Pazarın %88,1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 21.112 adetle %59,7 pay, B segmenti otomobiller 9.513 adetle %26,9 pay aldı. Benzinli otomobil satışları 20.410 adetle %57,7 pay, dizel otomobil satışları 9.724 adetle %27,5 pay, hibrit otomobil satışları 3.292 adetle %9,3 pay,otogazlı otomobil satışları 1.849 adetle %5,2 pay aldı. 83 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.