Araç satışları hız kesmiyor!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %72 artarak 314.882 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre %69,2 oranında artarak 247.977 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %83 artarak 66.905 adede ulaştı.

Kısa ayda önemli satış rakamı



2021 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Mayıs ayına göre %69,8 artarak 54.734 adet oldu. 2021 yılı Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %72,1 artarak 43.138 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %61,9 artarak 11.596 adet oldu. SUV satışları ilk 5 ayda %33,9 pay ve 83.949 adet oldu.



Hibrit ve benzinli artışta



Benzinli otomobil satışları 157.822 adetle %63.6 pay, dizel otomobil satışları 58.445 adetle %23,6 pay, hibrit otomobil satışları 19.457 adetle %7,8 pay, Otogazlı otomobil satışları 11.636 adetle %4,7 pay aldı. 617 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Otomatik şanzımanlı otomobiller 188.676 adetle %76,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 59.301 adetle %23,9 pay aldı.