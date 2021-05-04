Araç satışları 4 ayda yüzde 72.4 arttı!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %72,4 artarak 260.148 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak- Nisan döneminde geçen yıla göre %68,7 oranında artarak 204.839 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %88,1 artarak 55.309 adede ulaştı.

Nisanda 61.4 bin araç satıldı



2021 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Nisan ayına göre %132,4 artarak 61.488 adet oldu. 2021 yılı Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %121,6 artarak 48.375 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %183,1 artarak 13.113 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre %5,2 azaldı.



4 ayda 444 elektrikli



Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%40,9 pay, 83.708 adet) oldu. Benzinli otomobil satışları 131.463 adetle %64.2 pay,dizel otomobil satışları 48.417 adetle %23,6 pay, hibrit otomobil satışları 15.101 adetle %7,4 pay aldı. 444 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Otomatik şanzımanlı otomobiller; 156.695 adetle %76,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 48.144 adetle %23,5 pay aldı.