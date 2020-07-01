Araç sahipleri dikkat! Benzin, motorin ve LPG`de fiyat artışı olacak

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak artışlar benzinde 11 kuruş, motorinde 10 kuruş, LPG`de ise 32 kuruş şeklinde olacak.

Benzin ve motorin fiyatlarında geçtiğimiz günlerde peş peşe meydana gelen indirimlerin ardından uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında gerçekleşen artışlar sonrası benzin, motorin ve LPG için fiyat artışı gündeme geldi.

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak artışlar benzinde 11 kuruş, motorinde 10 kuruş, LPG'de ise 32 kuruş şeklinde olacak.