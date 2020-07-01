Araç sahipleri dikkat! Benzin, motorin ve LPG`de fiyat artışı olacak

Benzin ve motorin fiyatlarında geçtiğimiz günlerde peş peşe meydana gelen indirimlerin ardından uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında gerçekleşen artışlar sonrası benzin, motorin ve LPG için fiyat artışı gündeme geldi.
Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak artışlar benzinde 11 kuruş, motorinde 10 kuruş, LPG'de ise 32 kuruş şeklinde olacak.
Ankara'da ortalama 6,23 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,17 liradan 6,28 liraya, İzmir'de 6,25 liradan 6,36 liraya yükselecek.
Ankara'da ortalama 5,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı da 5,87 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,72 liradan 5,82 liraya, İzmir'de 5,82 liradan 5,92 liraya çıkacak.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.