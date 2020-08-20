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Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! En büyük indirim...
İkinci el veya sıfır araç alacaklar, araç sahipleri dikkat... Sürücülere, sigorta şirketleri tarafından ödül niteliğinde verilen bir sigorta indirimi var. Bu da hasarsızlık indirimi. Araç almak isteyenler ve araç sahiplerinin de akıllarında bazı sorular bulunuyor. Kasko sigortasında hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir araç satıldığında, yeni alınan araçta da bu hak devam eder mi? Bu indirimden nasıl yararlanılır? İşte tüm detaylar...
Hasarsızlık indirimi, dikkatli, kurallara uyan, kazalardan kaçınan ve kaza yapmamış olan sürücülere sigorta şirketleri tarafından ödül niteliğinde verilen bir sigorta indirimidir.