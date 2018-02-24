Araç plaka sorgulaması nasıl yapılır?

Plaka sorgulama işlemi, ikinci el araç alımında önemlidir. Sorgulama yapılarak araç genel durumu hakkında bilgi sahibi olunabilir. İlerleyen süreçte araç kaynaklı oluşabilecek olan sorunların da önüne geçilir. Araç plakası nasıl sorgulanır? Sorgulama ile hangi bilgilere ulaşılır?

Araç plaka sorgulaması için kullanıcıların dört seçeneği bulunur. Bunlar; e-Devlet , SMS, Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığı ile sorgulamadır. Kullanıcılar tarafından en fazla tercih edilen ise e-Devlet ile sorgulamadır. Sorgulama sonucunda aracın çalıntı olup olmadığı, kasko durumu gibi bilgilere ulaşılabilir.

Yukarıda verilen link bilgilendirme amaçlıdır.

SMS İLE ARAÇ PLAKA SORGULAMA

SMS ile plaka sorgulama işlemi, tüm operatör kullanıcıları tarafından yapılabilir. Sorgulama ücreti 7 Türk Lirası’dır. Aracın trafiğe çıkış tarihi, son sahiplik süresi, kaskolu ve kaskosuz gün sayısı bilgilerinin öğrenilebilmesi için ‘’DETAY boşluk PLAKA’’ yazılır ve 5664’e SMS gönderilir. Aracın değişen parçasının olup olmadığını sorgulamak için ise, ‘’PARCA PLAKA’’ yazılır ve 5664’e gönderilir. Örnek olarak; 34AB12345 Aracın plakası değiştirilmiş olsa bile yapılacak sorgulama ile hasar bilgisi görülebilir. Bunun dışında trafik sorgulama ve poliçe sorgulama işlemleri de gerçekleştirilebilir.

E-DEVLET İLE ARAÇ PLAKA SORGULAMA

e-Devlet ile araç plakası sorgulama, turkiye.gov.tr internet sitesinden uygulamaya giriş yapılarak gerçekleştirilir. Giriş için kullanıcılar e-Devlet şifresi dışında; mobil imza, e-İmza , T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı seçeneklerini kullanabilirler. e-Devlet’e giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bağlantısından Emniyet Genel Müdürlüğü menüsü açılır. Menüden ‘’Araç plaka sorgulama’’ bağlantısı ile sorgulama gerçekleştirilebilir.

Araç plaka sorgulama sonucunda; aracın markası, rengi, modeli, sahip belge tarihi ve tescil birimi gibi bilgiler görülebilir. Bunlar dışında; hak mahrumiyeti olup olmadığı ve aracın çalıntı olup olmadığı bilgisine de ulaşılabilir.

SİGORTA BİLGİ VE GÖZETİM MERKEZİ İLE SORGULAMA

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile sorgulama işlemi, sbm.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılır. İnternet sitesine giriş işleminin ardından, ‘’Sorgulamalar ve Online İşlemler’’ bağlantısı kullanılarak araç plakası ve T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılabilir.

EGM İLE ARAÇ PLAKA SORGULAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden araç plaka sorgulaması için, egm.gov.tr internet sitesine giriş yapılır. ‘’Trafik Cezası ve Otopark Sorgulama’’ bağlantısı açılır. Ad, soyad ve T.C. kimlik numarası yazılarak araç plaka sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir.