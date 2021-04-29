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Araç muayenesi olanlar yasaktan muaf mı, randevusu olanlar sokağa çıkabilir mi?

29 Nisan 2021 Perşembe - 9:29 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 9:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası tam kapanma kararı alındığını duyurunca vatandaşlar yasaktan muaf tutulan yerleri ve kişileri sorgulamaya başladı. Merak edilen İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma başlıklı genelgeyle yanıt buldu. Peki, Araç muayenesi olanlar yasaktan muaf mı, sokağa çıkma yasağında araç muayene randevusu olanlar sokağa çıkabilir mi?


Araç muayenesi olanlar yasaktan muaf mı? Tam kapanma kararı alındı. 29 Nisan 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yurtta 17 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz. Aksi takdirde, turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır." Diyerek tam kapanma kararı uygulanacağını duyurdu. Yasak dışında tutulanlar ise İçişleri Bakanlığı tarafından belli oldu. Tam kapanmada araç muayene randevusu olanlar sokağa çıkabilir mi?

Sokağa çıkma yasağında araç muayene randevusu olanlar sokağa çıkabilir mi?

Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri yasaktan muaf.

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