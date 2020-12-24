Araç muayenesi cep telefonundan takip edilebilecek!

TÜVTÜRK, Koronavirüs pandemisi sürecinde çalışanlarının ve vatandaşların sağlığını korumaya yönelik bir proje hayaat geçirdi.

TÜVTÜRK Uygulaması ile vatandaşlar araç muayene sıra numaralarını akıllı mobil cihazları üzerinden de alabilecek. Bu uygulama sayesinde araç sahipleri kendi araçlarında veya diledikleri yerde sıralarını rahatlıkla takip edebilecek. Uygulama, internetten ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Akıllı telefon kullanmayan araç sahipleri ise sıra numaralarını istasyonlarda bulunan kiosklardan alabilecekler.