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Araç muayenesi cep telefonundan takip edilebilecek!

24 Aralık 2020 Perşembe - 17:30 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 17:34

TÜVTÜRK, araç muayene hizmetinde sosyal teması azaltacak, istasyon bekleme alanlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçecek ve işlemleri kolaylaştıracak bir uygulama geliştirdi.


TÜVTÜRK, Koronavirüs pandemisi sürecinde çalışanlarının ve vatandaşların sağlığını korumaya yönelik bir proje hayaat geçirdi.
TÜVTÜRK Uygulaması ile vatandaşlar araç muayene sıra numaralarını akıllı mobil cihazları üzerinden de alabilecek. Bu uygulama sayesinde araç sahipleri kendi araçlarında veya diledikleri yerde sıralarını rahatlıkla takip edebilecek. Uygulama, internetten ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Akıllı telefon kullanmayan araç sahipleri ise sıra numaralarını istasyonlarda bulunan kiosklardan alabilecekler.

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