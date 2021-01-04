04 Ocak 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.498 1.41 EURO 9,0640 -0.12
USD 7,3680 -0.83 ALTIN 458,430 1.20
CANLI BORSA
TÜMÜ

Araç muayene ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar...

04 Ocak 2021 Pazartesi - 13:21 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 13:52

Yeni yıl ile birlikte araba sahiplerine kötü haber geldi. Araç muayene ücretlerine zam geldi. Araç muayene ücretleri yüzde 9.11 oranında zamlandı. Buna göre 2021 yılı otomobiller için araç muayene ücreti, 342 TL’den 20 kuruştan, 372 TL 88 kuruşa çıktı. Otobüs ve kamyon, 462 TL 56 kuruştan, 503 TL 86 kuruşa çıktı.


2021 yılı araç muayene ücret tarifesi belli oldu. Muayene ücretleri, yüzde 9.11 oranında artırıldı. Yeni tarifeler, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere uygulamaya girdi.
 
İŞTE YENİ FİYATLAR
 
Buna göre otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, römork ve yarı römork muayene ücreti, 342 TL’den 20 kuruştan, 372 TL 88 kuruşa çıktı.
 
Otobüs, kamyon, çekici ve tanker muayene ücreti, 462 TL 56 kuruştan 503 TL 86 kuruşa yükseldi.
Traktör (römorklu, römorksuz),motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri, 174 TL 64 kuruştan, 189 TL 98 kuruşa çıktı.
Egzoz muayenesi de 80 TL’den 90 TL’ye çıkartıldı.
 
 
2021 yılı fiyat listesine göre;
 
Traktör (Römorklu, Römorksuz),Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 189,98 TL
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 372,88 TL
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 503,86 TL'den mjuayene edilecek.
 

ETİKETLER

araç muayene ücretleri zam yeni yıl araba otobüs kamyon yüzde 9.11 zam
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.