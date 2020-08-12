Araç muayene süresi uzatıldı mı? Araç muayene süreleri ne zamana kadar ertelendi?

Araç muayene süreleri uzatıldı mı, sorusu yoğun bir şekilde aranıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, normalleşme süreci sonrasında araçlarını muayeneye götüren vatandaşların, muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmalarının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla muayene süresinin uzatılması kararı alındı. Peki, Araç muayene süreleri ne zamana kadar ertelendi?

3 Nisan 2020 ile 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında araç muayene süresi sona eren ve 17 Ağustos 2020'ye kadar muayenesi yaptırılamayan araçların muayene sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı, muayene süresi uzatıldı. Muayene süresini uzatan vatandaşlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacak. Araç muayene süreleri ne zamana kadar ertelendi?

ARAÇ MUAYENE SÜRELERİ NE KADAR UZATILDI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında araç muayene süresinin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, normalleşme süreci sonrasında araçlarını muayeneye götüren vatandaşların, muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmalarının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla muayene süresinin uzatılması kararı alındı.

Bu kapsamda, muayene süresi 3 Nisan-3 Temmuz tarihlerinde sona eren ve 17 Ağustos'a kadar muayenesi yaptırılamayan araçlar için söz konusu süre 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

Karar gereğince vatandaşların hakları korunacak ve araç muayene sürelerini uzatanlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacak.

Ayrıca, bu dönemde 420 bin aracın muayene edilmesi bekleniyor.