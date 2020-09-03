Araç muayene süresi ne zaman bitiyor? Araç muayene ücreti ne kadar, kredi kartıyla ödeniyor mu?

3 Nisan-3 Temmuz tarihleri arasında araç muayene süresi dolan ve muayenelerini 17 Ağustos tarihine kadar yaptıramayan araç sahiplerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bir kez daha ek süre tanındı. TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamada, muayenelerini yaptıramayan araçlara yönelik muayene erteleme sürecinin sadece 3 Nisan-3 Temmuz tarihleri arasındaki araçları kapsadığı belirtildi. Peki, Araç muayene süresi ne zaman bitiyor? Araç muayene ücreti ne kadar?

Salgın nedeniyle 3 Nisan-3 Temmuz tarihleri arasında araçlarının muayenesini gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahiplerinin, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitimi olan 3 Temmuz tarihinden itibaren 45 gün içerisinde (17 Ağustos'a kadar) gerçekleştirmesine olanak tanınmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bir kez daha ek süre tanındı.

ARAÇ MUAYENE SÜRESİ 30 EYLÜL'DE BİTİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, söz konusu tarihler arasında (3 Nisan-3 Temmuz) araç muayene süresi dolan ve muayenelerini 17 Ağustos tarihine kadar yaptıramayan araç sahipleri için bir kez daha ek süre tanındı. Bu kapsama giren araç sahipleri 30 Eylül'e kadar muayenelerini yaptırabilecek.

KAPSAMA TARİHİ UYARISI

TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamada, 30 Eylül'e kadar devam edecek olan ertelemenin sadece 3 Nisan-3 Temmuz 2020 tarihleri arasında muayene süreci dolacak olan motorlu taşıtlar için geçerli olduğu vurgulandı. Kapsam dışında kalan araçların ertelemeden yararlanamayacağı belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve gecikme cezası ödememeleri adına muayene sürelerini kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Bu süre zarfında, istasyonlarda yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların muayenelerini son güne bırakmamaları uyarısında bulunulurken, Türkiye genelindeki tüm araç muayene istasyonlarının tam kapasite çalışmaya ve randevu vermeye devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Corona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumaya yönelik olarak, hali hazırda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve tüm istasyonlarımızda uygulanan önlemlere ek olarak Türkiye genelindeki istasyonlarımızda üst düzey tedbirler alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Kovid-19 tedbirleri sonrasında girilen normalleşme sürecini takiben, araçlarını muayeneye getiren vatandaşların araç muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmasının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla, 3 Nisan 2020-3 Temmuz 2020 tarihleri arasında araç muayene süresi sona eren ve 17 Ağustos 2020 tarihine kadar muayenesi yaptırılamayan araçların muayene süreleri yüzde 5 gecikme ücreti alınmaması kaydıyla 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

ARAŞ MUAYENE RANDEVUSU ALMA

Araç Muayene randevusu, "www.tuvturk.com.tr" internet sitesi ve "08502228888" numaralı telefondan ücretsiz bir şekilde alınabiliyor.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?

2020 Yılı Fiyat Listesi Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 174,64 TL Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 342,20 TL Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 462,56 TL

Ödemeler nakit olarak kabul edilmektedir. Yukarıda kategorileri belirtilmiş araç sınıfları dışında kalan taşıtların, hangi kategoriden ücretlendirilecekleri T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenir.

2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen her ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel ile tahsil edilir.

Fiyatlara KDV dahildir.

Muayene raporu sonucuna göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz. Sabit muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını, muayenenin yapıldığı aynı istasyonda veya aynı ildeki diğer tüm sabit muayene istasyonlarında,

Gezici muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını aynı gezici muayene istasyonunda veya aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında,

Gezici traktör muayene istasyonunda veya gezici muayene istasyonunda muayeneleri onaylanmayan traktör cinsi araçlar ise, muayene tekrarını aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında, gezici muayene istasyonlarında veya gezici traktör muayene istasyonlarında, bir ay içerisinde ücretsiz yaptırabilirler.

Muayene tekrarı yapılmış olan veya bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır.

''ARAÇ MUAYENE BEDELİ KREDİ KARTI İLE ÖDENEBİLECEK''

Öte yandan araç muayenede, milyonları ilgilendiren bir çalışma söz konusu. Söz konusu çalışmaya göre, araç muayene bedeli kredi kartı ile ödenebilecek. Araç muayene istasyonlarında kartlı ödeme sistemine geçileceğine dair açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu bu gelişmenin önemli ve yararlı olduğu belirtti.

"BİR AN ÖNCE GEÇİLMELİDİR"

Konu hakkında Milliyet'e konuşan TBM Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bilindiği üzere araç muayenelerinin belirli periyotlarda yaptırılması yasal zorunluluktur. Muayene tarihini geçirenler cezaya muhatap olmakta hatta verilen bir haftalık sürede muayenesini yaptırmadığı takdirde aracı bağlanabilmektedir. Ne var ki yeteri kadar nakit parası olmayan araç sahipleri maaşını alacağı günü beklerken muayene süresi geçebiliyor, hem ceza, hem de faizle karşılaşabiliyorlar. Bu nedenle uzun süreden beri araç sahipleri muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme kabul edilmesi için sosyal medyada kampanya yürütmekteydiler. Pandemi sürecinde nakit alışverişlerde paranın da bulaşıya yol açabileceğini göz ardı etmeden bir an önce tüm muayene istasyonlarında kartlı ödemeye geçilmelidir."